الإمارات ترسل شحنة من لقاح "كوفيد-19 " إلى بيلاروسيا

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة تحمل على متنها 11 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس " كوفيد - 19 " ، إلى جمهورية بيلاروسيا الصديقة لدعم جهودها في التصدي للجائحة، وذلك عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتهدف هذه الشحنة من المساعدات الطبية إلى توفير حماية أكبر للشرائح الضعيفة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتأتي في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات للحد من انتشار جائحة " كوفيد -19 "، وانطلاقاً من دورها الإنساني والريادي في مكافحة الجائحة.

ومن شأن هذه المساعدات المساهمة في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها بيلاروسيا للتصدي لجائحة " كوفيد - 19"، في ظل ظهور سلالات جديدة، وللمساعدة في بلوغ مرحلة التعافي من الأزمة الصحية الراهنة.

وتبذل دولة الإمارات جهودا كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الظروف الصحية التي خلفتها جائحة " كوفيد - 19"، والوقوف إلى جانبها وتعزيز قدراتها الصحية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، من خلال توفير اللقاحات للعديد من الدول التي تواجه تحديات في هذا الصدد.

وحرصت دولة الإمارات منذ بداية أزمة " كوفيد - 19 "، على القيام بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعوب في مختلف أنحاء العالم وقدمت ولا تزال تقدم الدعم والمساعدة للعديد من الدول لتجاوز تداعيات جائحة " كوفيد - 19".

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