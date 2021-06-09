رجل يصفع ماكرون أثناء جولة في جنوب فرنسا

المصدر: باريس ■ رويترز

تعرّض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للصفع على الوجه، أمس، من رجل كان يقف ضمن حشد أثناء قيام الرئيس بجولة في جنوب البلاد، حسبما ظهر في مقطع مصور للواقعة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحاشية الأمنية المرافقة لماكرون، تدخلت بسرعة وطرحت الرجل أرضاً وأبعدت ماكرون عنه، وألقت الشرطة القبض على شخصين على صلة بالحادثة.

وقال رئيس الوزراء، جان كاستكس، إن الواقعة إهانة للديمقراطية. وقع الحادث أثناء زيارة ماكرون لمنطقة دروم، حيث التقى برواد مطاعم وطلاب.

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