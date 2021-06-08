روسيا تطور أقوى ناقلة جنود مدرعة تدار بالهاتف المحمول

المصدر: موسكو - وام

تمكن الخبراء في شركة الصناعات العسكرية الروسية من تطوير أقوى ناقلة جنود مدرعة ذات عجلات المعروفة باسم "بوميرانغ" إلى آلية يمكن التحكم فيها عن بعد بواسطة الهاتف المحمول.

وقال "ألكسندر كراسوفيتسكي" المدير العام للشركة: "بالإمكان التحكم بحركة ناقلة الجنود المدرعة عن بعد بالسير إلى الأمام و الخلف وكذلك التحكم بحركة برج الأسلحة و ماسورة المدفع".

زتتميز المدرعة الآلية "بوميرانغ" بوزنها الذي يبلغ 34400 كيلوغرام وحمولتها التي تبلغ 10700 كيلوغرام.. و يمكنها أن تسير على الطريق المعبد بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.. ويمكن تزويدها بكمية من الوقود تكفي لـمسافة 800 كيلومتر.

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