تفاصيل القبض على 800 شخص من شبكات الجريمة العالمية

المصدر: أمستردام - د ب أ

صرح مسؤولون اليوم الثلاثاء بأن وكالات إنفاذ قانون دولية تمكنت من تأسيس نظام للأجهزة المشفرة حتى تقوم شبكات الجريمة المنظمة بتخزين البيانات هناك، وهو ما قاد في النهاية إلى إلقاء القبض على 800 شخص في أكثر من 100 دولة.

ووصفت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) العملية بأنها "واحدة من أكبر عمليات إنفاذ القانون وأكثرها تعقيدا حتى الآن في مكافحة الأنشطة الإجرامية المشفرة"، وشملت تعاونا من المسؤولين في ما لا يقل عن 19 دولة، من بينها هولندا والسويد والولايات المتحدة. ووصفت يوروبول العملية بأنها الأكبر من نوعها في التاريخ.

وبداية من عام 2019، أسس مسؤولون أميركيون وأستراليون شركة تسمى "أنوم"، والتي نمت وتحولت لشبكة للأجهزة المشفرة تستخدمها أكثر من 300 عصابة إجرامية، وتخزن بيانات حول عملياتها عليها، وهو ما استخدمته بعد ذلك جهات إنفاذ القانون لبدء ملاحقات قضائية.

وتمكن المسؤولون الأمنيون من الوصول إلى 27 مليون رسالة، واستغرقت مراجعتها 18 شهرا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news