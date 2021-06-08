36 قتيلاً في مواجهات قبلية بدارفور

المصدر: الخرطوم ■ أ.ف.ب

قُتل 36 شخصاً على الأقل وجُرح العشرات في مواجهات قبلية في ولاية جنوب دارفور بجنوب غرب السودان، وتواجهت في الاشتباكات قبيلتا الفلاتة والتعايشة في أم دافوق، قرب الحدود مع جمهورية إفريقيا الوسطى، حسب ما قال شهود لوكالة فرانس برس.

ونقلت وكالة «سونا» بياناً أصدرته حكومة ولاية جنوب دارفور أكدت فيه استقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة، أمس، ولاتزال أسباب اندلاع أعمال العنف غير واضحة، لكن غالباً ما تحصل مواجهات مرتبطة بالوصول إلى الأراضي والمياه في المنطقة.

ونقلت وكالة «سونا» عن لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قولها إن «القوات العسكرية المشتركة التي تم الدفع بها لمناطق الصراع القبلي تدخلت للفصل في الصراع القبلي بين قبيلتي الفلاتة والتعايشة، والذي تسبب في مقتل نحو 36 وجرح 32 من الطرفين».

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