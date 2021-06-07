الصحة العالمية: انخفاض عدد حالات الاصابة بـ"كورونا" عالميا للاسبوع السادس

المصدر: كورونا - وام

أعلنت منظمة الصحة العالمية ان عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا قد انخفض للاسبوع السادس على التوالي عالميا كما انخفض عدد الوفيات للاسبوع الخامس على التوالى.

وأضاف مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس في المؤتمر الصحافي الاسبوعي حول تطور انتشار فيروس كورونا ان هناك اتجاهين مختلفين لانتشار الفيروس في مناطق العالم اذ تشهد ثلاث مناطق وضعا خطيرا للانتشار منبها الى ان التخلي عن الاجراءات والتدابير الاحترازية قد يكون كارثيا بالنسبة للاشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح .

من ناحية اخرى دعت الدكتورة سوميا سواميناثان خبيرة المنظمة الدولية وكبيرة علمائها من تلقوا تحصين كورونا الى الحذر وعدم التخلي عن التدابير الصحية الوقائية سواء بعدم ارتداء الكمامة او الانخراط فى التجمعات نظرا لوجود متغيرات الفيروس وبما يمكن معه ان يصابوا وان ينشروا ايضا العدوى في المجتمع .

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