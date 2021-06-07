بريطانيا: متحوّر «دلتا» معدٍ أكثر بـ 40%

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس، إن متحور دلتا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي يهدد رفع ما تبقى من قيود في المملكة المتحدة، ينتقل 40% أكثر من المتحور ألفا، الذي كان سائداً في البلاد.

وقال هانكوك لشبكة «بي بي سي» نقلاً عن أبحاث مجموعة علمية تقدم المشورة للحكومة: «أفضل تقدير لميزة التزايد هي نحو 40%».

وأضاف أنه رغم الزيادة في عدد الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» في الأيام الأخيرة، ليراوح بين 5000 و6000 حالة يومياً، إلا أن عدد المرضى في المستشفيات لايزال مستقراً. وأكد أن أغلبية حالات الاستشفاء تتعلق بأشخاص لم يتم تطعيمهم. وتعد بريطانيا هي البلد الأكثر تضرراً في أوروبا مع ما يقرب من 128 ألف وفاة، وقد طعمت 40 مليون ساكن بجرعة لقاح واحدة على الأقل، في حين تلقّى أكثر من 27 مليون شخص جرعة ثانية.

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