مقتل 5 وإصابة 15 في هجوم طعن عشوائي بالصين

المصدر: بكين - د ب أ

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في هجوم طعن عشوائي في إقليم أنهوي في شرق الصين اليوم السبت.

وقع الهجوم في شارع مشاة للتسوق في أنكينج حوالي الساعة 0430 مساء (0830 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيان صادر عن مكتب الأمن العام بالمدينة.

وتمكنت الشرطة من التغلب على حامل السكين واعتقلته في الموقع وقالت إنه جاري التحقيق حاليا في الحادث.

وأصدر مركز التبرع بالدم التابع للصليب الأحمر في أكينج نداء من أجل التبرع بالدم على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" مستشهدا بـ"قلة المخزون" عقب الحادث.

ومازالت دوافع المهاجم غير معروفة حاليا.

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