هولندا تعيد فتح الأماكن الثقافية في مزيد من تخفيف القيود

المصدر: امستردام - د ب أ

فتحت دور السينما والمتاحف والمسارح والمطاعم أبوابها مرة أخرى في هولندا، اليوم، في مزيد من التحركات نحو العودة للحياة الطبيعية منذ بدء تفشي جائحة كورونا .

وقالت وسائل إعلام محلية أن السكان استقبلوا تخفيف القيود بحماس. وتم الحجز في العديد من المطاعم، التي ربما يتناول فيها الأشخاص الآن الطعام داخلها مرة أخرى، بشكل كامل، كما تم بيع تذاكر في أماكن أخرى، فيما لا تزال أعداد الزائرين والزبائن محدودة.

وأعيد فتح الأماكن الرياضية أيضا كما تم تمديد ساعات العمل لتناول الطعام والشراب في الخارج إلى العاشرة مساء.

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