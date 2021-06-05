جونسون يتلقى الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، جرعته الثانية من لقاح أسترازينيكا المضاد لـ«كوفيد-19». وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن جونسون حصل على الجرعة الثانية مساء الخميس في معهد فرانسيس كريك بوسط لندن. وجاءت الجرعة الثانية بعد 11 أسبوعاً من تلقيه الجرعة الأولى في 19 مارس. وأمضى رئيس الوزراء في ربيع العام الماضي أياماً عدة في العناية المركزة في مستشفى سانت توماس، بعد إصابته بـ«كوفيد-19». وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن نصف البالغين في بريطانيا تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19».

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