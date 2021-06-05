تايوان تختبر 7000 موظف بمصنع بعد تفشي إصابات «كورونا»

المصدر: تايبيه ■ د.ب.أ

أرسلت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان أطباء ومسؤولي صحة لمساعدة مصنع إلكترونيات، يقع مقره في مدينة مياولي، لاختبار 7000 موظف، طبقاً لما ذكره وزير الصحة، تشين شيه تشونج، في بيان موجز في تايبيه أمس.

وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن المصنع أكد 67 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حتى أول من أمس، ومن بينهم، ثمانية تايوانيين و59 فلبينياً، حسب بيان صادر عن المركز.

وسجلت تايوان 339 حالة إصابة مؤكدة محلية جديدة بفيروس كورونا أمس، وأضافت 133 حالة إصابة محلية لحصيلة سابقة، بسبب تأخر نتائج الاختبار، حسب بيان صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان.

وسجلت تايوان أيضاً حالتين قادمتين من الخارج، و21 حالة وفاة أمس.

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