عون: الحريري لم يُراعِ الشراكة الوطنية

المصدر: بيروت ■ د.ب.أ

أكّد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه قدّم كل التسهيلات لتأليف الحكومة، لكن المكلف سعد الحريري لم يراعِ الشراكة الوطنية.

وقال الرئيس عون، في حوار مع مجلة «الأمن العام» اللبنانية نشرته في عددها الصادر أمس، إن «التنازلات مطلوبة اليوم من الجميع، وما نحتاجه هو وقفة ضمير، وفرنسا تسعى عبر رئيسها إيمانويل ماكرون إلى إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم على الإنقاذ في لبنان».

وأضاف أنه حتى اللحظة الأخيرة من ولايته الدستورية «سيسعى مع من تبقى من خيرين في هذا الوطن إلى استعادة الدولة ممّن عاثوا فيها فساداً وتهديماً».

وقال: «كفانا انجراراً أعمى خلف طائفيتنا والزعامات التي فشلت إلى اليوم في بناء الدولة، وعلى اللبنانيين السعي إلى ولادة طبقة سياسية جديدة تحقق الدولة المدنية الحديثة»، مشيراً إلى أن «المشكلة ليست في الدستور، بل في عدم تطبيقه».

وأوضح أن مرتكبي جريمة الانهيار المالي «بعضهم مازالوا في السلطة والزعامة إلى اليوم، وهم يستميتون للإفلات من العقاب»، معتبراً أن «المنظومة الفاسدة متماسكة ومتجذرة، سياسية وغير سياسية».

وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عقب اجتماعه مع عون أمس، أن تعميم سحب الودائع الدولارية بسعر 3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد لايزال ساري المفعول.

• أكّد عون أن «التنازلات مطلوبة اليوم».

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