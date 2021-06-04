البحرين تصنع «سبوتنيك في» للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المصدر: المنامة ■ وكالات

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس، أن الصندوقين السياديين لروسيا والبحرين وقّعا اتفاقاً مبدئياً لتصنيع وتوزيع لقاح «سبوتنيك في» في مملكة البحرين.

وأشار الصندوق إلى أنه سيتم تصنيع اللقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لـ«كوفيد-19» ليصار إلى توزيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

غير أنه لم يقدم معلومات بخصوص قدرة منشأة التصنيع المخطط لها بموجب الاتفاق الذي يضم كذلك بينوفارم جروب، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار الروسية «سيستيما».

يشار إلى أن البحرين وافقت يوم 11 مايو الماضي على الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك لايت»، الجديد ذي الجرعة الواحدة، الذي ينتجه مركز «غاماليا» الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي ضد فيروس كورونا.

ويستخدم اللقاح «سبوتنيك لايت» الجرعة الأولى فقط من تطعيم «سبوتنيك في» المصرح به سابقاً، وأثبتت الدراسة المقدمة للهيئة أنه يعطي فاعلية عالية، وأثبت فاعليته ضد جميع سلالات فيروس كورونا الجديدة، كما أوضح مركز «غاماليا» خلال الاختبارات المعملية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

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