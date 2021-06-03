إيطاليا تسجل 1968 إصابة جديدة بكورونا و59 وفاة

المصدر: ميلانو - رويترز

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، تسجيل 59 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد مقابل 62 حالة في اليوم السابق في حين انخفضت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 1968 من 2897 أمس.

وسجلت إيطاليا 126342 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض بها في فبراير شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة عالميا.

وسجلت البلاد 4.23 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.

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