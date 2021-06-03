الملكة إليزابيث تستقبل بايدن في 13 يونيو بعد قمة «السبع»

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن قصر باكينغهام الخميس أن الملكة اليزابيث الثانية ستستقبل حضوريا الرئيس الأميركي جو بايدن في 13 يونيو بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في بريطانيا.

وسيكون بايدن أول رئيس دولة تستقبله الملكة حضوريا منذ بدء جائحة كوفيد-19، على ما أفاد القصر الملكي وكالة فرانس برس.

وقال إن الملكة ستلتقي الرئيس والسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن في قصر ويندسور غرب لندن حيث تقيم منذ بدء انتشار فيروس كورونا في بريطانيا في مارس 2020.

تلقت الملكة اليزابيث جرعتين من اللقاح ضد كوفيد-19 وكانت تعقد غالبية لقاءاتها افتراضيا بما يشمل الاجتماعات مع السفراء الأجانب. وهذا أبرز نشاط رسمي تقوم به منذ ترأست افتتاح الدورة البرلمانية في 11 مايو الذي شكل أول ظهور علني لها منذ مراسم جنازة زوجها الأمير فيليب في إبريل.

باستثناء ليندون جونسون، التقت الملكة كل الرؤساء الأميركيين خلال 69 عاما من اعتلائها العرش. وقد استقبلت سلف بايدن، دونالد ترامب خلال زيارة دولة مثيرة للجدل قام بها إلى بريطانيا في يونيو 2019.

ويأتي هذا اللقاء في مناسبة مجيء الرئيس الأميركي إلى انجلترا للمشاركة في قمة مجموعة السبع إلى جانب قادة ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا من 11 الى 13 يونيو.

وستكون هذه القمة أيضا بالنسبة للرئيس الأميركي الذي تولى مهامه في يناير، أول نشاط رسمي له حضوريا في الخارج بعدما كان حد من تنقلاته بسبب انتشار الوباء.

وسيتوجه لاحقا إلى بروكسل لحضور قمة قادة حلف شمال الأطلسي في 14 يونيو تليها قمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ثم إلى جنيف للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news