انتخاب يتسحاق هرتسوغ رئيساً لإسرائيل

المصدر: تل أبيب ■ وام

انتخب يتسحاق هرتسوغ لمنصب الرئيس الـ11 لإسرائيل، بحصوله على 87 صوتاً مقابل 26 صوتاً لمنافسته، مريم بيرتس وامتنع سبعة أعضاء كنيست عن التصويت. وأدلى أعضاء الكنيست الـ120 بأصواتهم لانتخاب رئيس إسرائيلي جديد خلفاً لرؤوفين ريفلين الذي تنتهي ولايته في 9 يوليو المقبل.

وهذه المرة الأولى التي لا ترشح الأحزاب أحد أعضائها في الكنيست للمنصب.

ويتولى هرتسوغ (61 عاماً) حالياً منصب رئيس إدارة الوكالة اليهودية وهو نجل الرئيس السابق حاييم هرتسوغ. وكان عضو كنيست في السنوات 2003 - 2018 وتولى مناصب وزارية ورئاسة حزب العمل.

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