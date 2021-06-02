منظمة الصحة العالمية: سلالة فرعية من كورونا تثير القلق

المصدر: جنيف - أ ف ب

قالت منظمة الصحة العالمية إن سلالة فرعية واحدة فقط من المتحوّرة "دلتا" لفيروس كورونا اكتُشفت في الهند، تعتبر "مثيرة للقلق" فيما قللت من أهمية سلالتين أخريين.

والمتحوّرة "بي.1.617" المسماة دلتا ويعتقد أنها مسؤولة جزئيا عن التفشي الحاد للوباء في الهند، انتشرت في أكثر من 50 منطقة، مع ثلاث سلالات فرعية محددة.

والشهر الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية هذه المتحوّرة مع سلالاتها على أنها "مثيرة للقلق"، لكنها قالت، أمس الثلاثاء، إن سلالة فرعية واحدة فقط تعتبر كذلك.

وأضافت المنظمة: "أصبح من الواضح أن هناك أخطاراً أكبر مرتبطة مع سلالة بي.1.671.2 فيما لوحظت معدلات انتقال أقل مع السلالتين الفرعيتين الأخريين".

وتبقى سلالة "بي.1.617.2" مصنفة على أنها "مصدر قلق"، إضافة إلى ثلاث نسخ متحوّرة أخرى من الفيروس تعتبر أكثر خطورة من النسخة الأصلية لأنها أشد عدوى وأكثر فتكا.

وكانت منظمة الصحة العالمية خصصت أحرفاً يونانية لأسماء علمية للنسخ المتحورة مثل ألفا وبيتا وغاما ودلتا. وتهدف هذه المبادرة إلى تجنب وصم البلدان والأقاليم التي ظهرت فيها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news