الأردن يعيد افتتاح بعض المنشآت للمطعّمين

المصدر: عمّان ■ أ.ف.ب

أعلنت الحكومة الأردنية إعادة فتح دور السينما ومدن الترفيه والنوادي الرياضية والحمامات والمسابح والمراكز الثقافية والتعليمية، لكنها اشترطت على الناس تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من أجل دخولها.

وأصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمراً يُلزم جميع المنشآت التي تم فتحها بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصية أو رمز التحقق الصحي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق «سند»، وأبقت السلطات لزوم وضع الكمامة في الأماكن المغلقة. واشترطت الحكومة مرور 21 يوماً على تلقي العاملين في هذه المنشآت التي تم إعادة فتحها اللقاح المضاد لكورونا، وألا تزيد الطاقة الاستيعابية على 50% ضمن بروتوكول صحي، كما قررت «السماح لمن مضى أكثر من 21 يوماً على تلقيهم الجرعة الأولى من المطعوم التنقل والتجوال خلال ساعات الحظر بدءاً من منتصف يونيو الجاري».

ويستمر حظر التجول الليلي حالياً من الساعة الحادية عشرة حتى السادسة صباحاً.

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