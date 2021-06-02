متظاهرون يغلقون جسوراً ومباني حكومية في العراق

المصدر: بغداد ■ وكالات

أغلق المئات من المتظاهرين العراقيين، أمس، جسرين ومبنى حكومياً للمطالبة بفرص للتعيين وحل أزمة البطالة بمحافظة ذي قار جنوب بغداد.

وقال شهود عيان إن المئات من المتظاهرين خرجوا في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار للمطالبة بالحصول على فرص عمل وحل أزمة البطالة، وقاموا بإغلاق جسري النصر والزيتون وسط مدينة الناصرية أمام حركة المركبات باستخدام الإطارات المحترقة في خطوة تصعيدية لتلبية مطالب خريجي الكليات المطالبين بالتعيين.

وبحسب الشهود، فإن محتجين في ذي قار أغلقوا مبنى مديرية تريبة المحافظة وأجبروا موظفي الدائرة على المغادرة.

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