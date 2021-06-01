روسيا لا تتوقع "اختراقاً" دبلوماسياً في القمة بين بوتين وبايدن

المصدر: موسكو - أ ف ب

اعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها لا تتوقع تحقيق اختراق "دبلوماسي" خلال القمة المقررة في 16 يونيو والتي تجمع للمرة الأولى الرئيسين الاميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين على خلفية توترات بين البلدين.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت لمسؤولين في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة "لا أوهام لدينا، ولا نحاول إعطاء الانطباع أنه سيتحقق اختراق، (وستتخذ) قرارات تاريخية تؤدي الى تغييرات أساسية".

وتدارك "لكن حقيقة إجراء مباحثات على أعلى مستوى بين القوتين النوويتين البارزتين أمر مهم بالطبع".

ويأتي اللقاء بين الرئيسين في مرحلة من التوتر الحاد بين القوتين الكبريين.

ومنذ توليه منصبه، فرض بايدن عقوبات جديدة على موسكو بشأن ما تقول السلطات الأميركية إنّه دور روسي محتمل في الهجوم الذي استهدف الشركة الاميركية لتطوير البرمجيات "سولار ويندز" والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وانتقدت واشنطن بشدة موسكو إثر تعرض المعارض الروسي اليكسي نافالني المسجون راهنا لمحاولة تسميم.

والأحد، وعد بايدن بأن يبلغ بوتين أن الولايات المتحدة لن تدع روسيا "تنتهك" حقوق الإنسان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news