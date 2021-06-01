مصر رداً على تصريح "100 سد جديد": يكشف مجدداً سوء نية إثيوبيا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ردت وزارة الخارجية المصرية، أمس الاثنين، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي قال إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة في السنة المالية الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ ، إن "مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد"، مؤكداً أن هذا التصريح يكشف مجدداً سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيداتها ومُسخرة لخدمة مصالحها".

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