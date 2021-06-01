الجزائر تخفّض كلفة الحجر الصحي للعائدين من الخارج

المصدر: الجزائر ■ أ.ف.ب

أعلنت الجزائر تخفيف كلفة الحجر الصحي الإجباري في الفنادق، وجعله مجانياً لبعض الفئات من مواطنيها المقيمين في الخارج الذين تقطعت السبل ببعضهم، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بـ«إعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي، كما قرر تخفيض مصروفات الإيواء بنسبة 20% للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن»، وفق بيان مجلس الوزراء. وحددت كلفة الحجر الصحي الجديدة بـ41 ألف دينار جزائري. وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت الأسبوع الماضي عن استئناف تدريجي اعتباراً من الأول من يونيو الجاري للرحلات عبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعد تعليقها طوال 15 شهراً.

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