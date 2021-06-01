تصنيع اللقاح الروسي في لبنان

المصدر: بيروت ■ د.ب.أ

أعلن وزير الصناعة اللبناني، عماد حب الله، أمس، توقيع عقد الشهر المقبل لتصنيع اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد «سبوتنيك في». وقال الوزير بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في قصر بعبدا، إنه سيتم خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، توقيع العقد في لبنان من خلال شركة «أروان» للصناعات الدوائية.

وأكد الوزير أنه «من خلال هذا العقد سيتم إنتاج بين 30 و60 مليون جرعة لقاح سنوياً بإمكانات وكفاءات عالية، على أن تبدأ الشركة بتصنيع هذا اللقاح فور وصول المواد الخام المستوردة من روسيا».

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