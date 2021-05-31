قضاة فرنسيون يبدأون جلسة استجواب كارلوس غصن في بيروت
بدأ قضاة فرنسيون الاثنين جلسة استجواب الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن في بيروت في اطار قضيتين فتحتا بحقه في فرنسا، وفق ما أفاد مصدر في قصر العدل وكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن غصن دخل قاعة محكمة التمييز في قصر العدل عند الساعة العاشرة صباحاً (السابعة توقيت غرينيتش) بعيد وصول الفريق الفرنسي. وأوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن "الوفد الفرنسي سيستجوب غصن يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء ابتداء من اليوم الإثنين وحتى يوم الجمعة".
وقال المصدر إن غصن دخل قاعة محكمة التمييز في قصر العدل عند الساعة العاشرة صباحاً (السابعة توقيت غرينيتش) بعيد وصول الفريق الفرنسي. وأوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن "الوفد الفرنسي سيستجوب غصن يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء ابتداء من اليوم الإثنين وحتى يوم الجمعة".
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