إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز 170.12 مليون حالة

المصدر:
  • الإمارات اليوم - رويترز
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تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 170.12 مليون نسمة في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685 ألفا و187 حالة وفق إحصاء لـ "رويترز".
وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.
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