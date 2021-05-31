قتيل إثر إطلاق نار في كندا

المصدر: تورونتو ■ رويترز

أعلنت الشرطة في منطقة بيل قرب مدينة تورونتو الكندية، أن شخصاً لقي حتفه ونُقل أربعة إلى مستشفيات في إطلاق نار.

وقالت الشرطة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه ليس لديها معلومات عن المشتبه بهم في إطلاق النار، مضيفة أن مكتب جرائم القتل سيتولى التحقيق، دون أن تعلن مزيداً من التفاصيل.

وذكرت تقارير محلية أن إطلاق النار وقع داخل مطعم للوجبات السريعة تديره عائلة في مركز تجاري صغير.

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