إعطاء 1.82 مليار جرعة لقاح في العالم

المصدر: نيويورك ■ د.ب.أ

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء أمس، عن إعطاء 1.82 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ29.7 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يومياً، وعلى مدار سبعة أيام في المتوسط.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 169.5 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.52 ملايين.

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