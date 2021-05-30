رومانيا تبدأ تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عاماً

المصدر: بوخارست ■ د.ب.أ

بدأت رومانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أمس، تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عاماً ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم عدم تلقي موافقة رسمية من بروكسل على هذه الخطوة.

وذكرت بوابة «هوتنيوز.رو» الإلكترونية الإخبارية، أنه تم إقامة مركزين متنقلين للتطعيم في حديقة عامة في العاصمة بوخارست، حيث يجري تطعيم الأطفال في هذه المرحلة العمرية بلقاح بيونتيك/‏‏فايزر.

ويتعين الحصول على موافقة ولي أمر الطفل من هذه المرحلة العمرية قبل تطعيمه.

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