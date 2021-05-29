شرطية فرنسية تتعرض لاعتداء بسكين ومقتل المهاجم

المصدر: نانت ■ أ.ف.ب

تعرّضت شرطية في الحرس البلدي لاعتداء بسكين، صباح أمس، في لا شابيل سور إيردر قرب نانت في غرب فرنسا. وأفادت قوات الدرك بأن المهاجم تمكن من الفرار سيراً على الأقدام. ولاحقاً أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مقتل المهاجم بعد تبادل لإطلاق النار معه.

وقالت الوزارة إن قوات الدرك الفرنسي تمكنت من الوصول إلى مكان اختباء الشخص الذي طعن الشرطية، حيث رفض تسليم نفسه وتبادل إطلاق النار مع الشرطة التي أصابته، قبل أن يلفظ أنفاسه أثناء نقله إلى المستشفى، وأصيب أيضاً عدد من رجال الشرطة بجروح طفيفة خلال تبادل النيران.

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