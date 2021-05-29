أوروبا توافق على استخدام «فايزر» للأطفال واليافعين

المصدر: لاهاي ■ أ.ف.ب

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس، على استخدام لقاح فايزر/‏‏‏‏‏بايونتيك المضاد لـ«كورونا» للفئة العمرية 12 إلى 15 عاماً، ليصبح بذلك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي.

وأفاد مدير استراتيجية التطعيم لدى الوكالة ماركو كافاليري للصحافيين: «كما كان متوقعاً، وافقت لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح فايزر/‏‏‏‏‏بايونتيك للأطفال ولليافعين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12 و15 عاماً».

وفي روما، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أمس، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستكون متاحة لجميع الفئات في البلاد من الثالث من يونيو المقبل، نقلاً عن وثيقة عن مسؤول الطوارئ في البلاد سزار فرانشيسكو فيجليولو، لم يتم نشرها بعد.

وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن وكالة «أنسا» أن الجرعات ستكون متاحة للمواطنين دون 16 عاماً.

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