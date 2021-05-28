الأسد في كلمة بمناسبة فوزه: الناخبون السوريون أعادوا تعريف الثورة

المصدر: دمشق - وكالات

خاطب الرئيس السوري بشار الاسد، في كلمة متلفزة بعد فوزه بالانتخابات، الشعب السوري قائلا: «في كل استحقاق وطني كنتم دائما تضعون تعريفكم الخاص للوطنية».

وقال الأسد في الكلمة التي بثها الإعلام الرسمي ومنصات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم إنه «في كل استحقاق وطني، سواء كان هذا الاستحقاق دفاعا بالسلاح أو بالرأي أو بالعمل أو استحقاقاً دستورياً، الشعب السوري دائماً يضع تعريفه الخاص لمعنى الوطنية».

وقال الأسد مخاطبا السورييين، إن الذين خرجوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية قدموا المعنى الحقيقي للثورة.

وأضاف الأسد في كلمته «(لقد) عرّفتم الثورة وأعدتم إليها ألقها». وقال إن «ما قمتم به خلال الأسابيع الماضية لم يكن مجرد احتفالات بمناسبة، و لا مجرد تعبير عن اندفاع وعاطفة وطنيتين، أو التزام بواجب وطني هو المشاركة بالانتخابات الرئاسية، ما حصل يتجاوز كل ذلك بمساحات واسعة ومسافات كبيرة، ما قمتم به كان ظاهرةَ تحد غيرِ مسبوق لأعداء الوطن بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم وتبعيتهم«.

وقال الأسد»اختيار الشعب لي لأقوم بخدمته في الفترة الدستورية القادمة هو شرف عظيم لا يرقى إليه سوى شرف الانتماء لهذا الشعب".

وفاز الأسد (55 عاما) فاز بالأمس بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو داخل سورية وفي 20 منه في دول الاغتراب، بعد حصوله على نسبة 95.1 % من مجموع أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت، وتجاوز عددهم 14 مليون ناخب، من أصل أكثر من 18 مليونا يحق لهم التصويت داخل البلاد وخارجها.

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