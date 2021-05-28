وكالة الأدوية الأوروبية توافق على استخدام لقاح فايزر للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما

المصدر: لاهاي - أ.ف.ب

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، على استخدام لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكورونا للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما، ليصبح بذلك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي.

وأفاد مدير استراتيجية التطعيم لدى الوكالة ماركو كافاليري الصحافيين "كما كان متوقعا، وافقت لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح فايزر/بايونتيك للأطفال ولليافعين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12 و15 عاما".

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