تحقيق أممي حول انتهاك حقوق الإنسان في اسرائيل والأراضي الفلسطينية

جنيف - أ ف ب

قرر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الخميس إطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت في الاراضي الفلسطينية المحتلة واسرائيل منذ ابريل، وأيضا في "الاسباب العميقة" للتوترات.

وصدر القرار بتأييد 24 صوتا ورفض تسعة اصوات وامتناع 14، وذلك خلال جلسة طارئة للمجلس التأمت بناء على طلب باكستان بوصفها منسقا لمنظمة التعاون الاسلامي، والسلطة الفلسطينية.

من جانبها، عبرت الولايات المتحدة في بيان عن عن "الأسف الشديد" لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق في العنف بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news