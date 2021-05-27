توافق مصري جيبوتي على أهمية التوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة الإثيوبي

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقد جلسة مباحثات مع رئيس جيبوتي في القصر الجمهوري أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأشار راضي إلى أن المباحثات شهدت تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصة منطقتي شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، مؤكدا على أن الرئيسين توافقا حول أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي أعرب عن سعادته بزيارة جيبوتي للمرة الأولى ويؤكد على أنها تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الزيارة التاريخية والتي تعد الأولى من نوعها ستشهد عقد قمة مصرية - جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

وأضاف المتحدث، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنه من المقرر أن تشهد القمة أيضا التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة السيسي إلى جيبوتي، وهي إحدى دول الجوار بالنسبة لإثيوبيا، وسط تصاعد الخلاف بشأن سد النهضة بين القاهرة والخرطوم من جهة وبين أديس أبابا من جهة أخرى.

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