روسيا تتجاوز حاجز الـ 120 ألف وفاة بفيروس "كورونا"

المصدر: موسكو - وام

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 120 ألفا بعد تسجيل 402 حالة جديدة خلال يوم واحد ليبلغ الإجمالي 120002 حالة وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا - في تقريرها اليومي - عن ارتفاع عدد الاصابات الجديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بتسجيلها 9039 إصابة ليبلغ إجماليهم خمسة ملايين و35 ألفا و207 إصابات بينما تماثل 9759 حالة للشفاء ليبلغ مجموع المتعافين أربعة ملايين و651 ألفا و 849 شخصا .

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