الفحوص تظهر إصابة رئيس ناميبيا بفيروس كورونا

المصدر: جوهانسبرغ - د ب أ

أعلن مكتب الرئاسة في ناميبيا أن نتائج الفحوص أظهرت إصابة رئيس البلاد هاجي جينجوب بفيروس كورونا.

وقال المكتب عبر تويتر إن الرئيس (79 عاما) يخضع للعزل، وكذلك زوجته، مضيفا أنهما «في حالة معنوية جيدة».

ولم يتضح ما إذا كانت إصابة الرئيس بالفيروس سوف تؤثر على اتفاقية أفادت تقارير بأنها جاهزة للتوقيع والتي تعترف ألمانيا فيها بأن قتل عشرات الآلاف من الأشخاص في مستعمرتها السابقة كان إبادة جماعية.

وكان مفاوضو ناميبيا قد صرحوا بأن المحادثات حول هذه القضية قد اختتمت بعد ست سنوات من المفاوضات، وأنه من الممكن أن يوقع وزيرا خارجية ناميبيا وألمانيا في ويندهوك إعلانا بهذا المعنى في أوائل يونيو المقبل.

وقد يقوم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أيضا بالاعتذار رسميا في وقت لاحق خلال مراسم في برلمان ناميبيا.

وكانت الإمبراطورية الألمانية هي القوة الاستعمارية فيما يعرف الآن بناميبيا في الفترة من 1884 إلى 1915، وقمعت بوحشية حركات التمرد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news