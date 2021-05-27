10 ملايين دولار مساعدات عاجلة من اليابان لفلسطين

المصدر: رام الله - د ب أ

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي اليوم الخميس عن تقديم بلاده مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي لمواجهة الاحتياجات العاجلة والطارئة المترتبة على من الغارات الأخيرة على غزة، ولمواجهة جائحة «كورونا».

وأضاف موتيغي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، أن اليابان على استعداد لتقديم مزيد من المساعدات، من أجل إعادة الإعمار، عندما يتم البدء بتلك الترتيبات ومن خلال السلطة الوطنية.

وجدد التأكيد على موقف اليابان الثابت من دعم حل الدولتين، واستعدادها لمواصلة مساعيها الدبلوماسية من أجل إعادة الثقة التي ستسمح للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأبدى الوزير الياباني رغبته في زيارة فلسطين في أغسطس المقبل، لاستكمال الجهود، ومن أجل تفعيل الدور الياباني في أية جهود لإحياء العملية السياسية.

بدوره، ثمن المالكي تبرع اليابان بالمساعدات الإنسانية واستعدادها المساهمة في عملية إعادة الإعمار، مرحبا بأية جهود يابانية من اجل إعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي كخطوة أولى نحو العودة للمفاوضات وفق المرجعيات الدولية المقرة والمعتمدة بهدف إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووفق الوكالة، اتفق الوزيران على استمرار هذه الاتصالات وأهمية التنسيق بينهما في المرحلة المقبلة.

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