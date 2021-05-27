البحرين: إغلاق المدارس والعمل «عن بُعد» بنسبة 70%

المصدر: المنامة ■ بنا

أعلنت السلطات في مملكة البحرين رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة، وتحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» أنه تقرر اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية بدءاً من الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم غدٍ إلى الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 وهي كالتالي: غلق كل الأنشطة التجارية (غير الأساسية)، ومنع الأنشطة الرياضية، وغلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية، والعمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70%، ومنع المناسبات الخاصة، واستمرار العمل في القطاعات الأساسية وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واشتراطات سابقة. وعلى إثر البيان الصادر عن اللجنة التنسيقية في اجتماعها، أمس، أعرب ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن بالغ الحزن والأسى على ضحايا وباء كورونا المتجدد، معبراً عن مواساته لأهلهم وذويهم، وأكد على ضرورة التكاتف خلال هذه المحنة التي تعمُّ العالم مطمئناً المواطنين والمقيمين أنّ مملكة البحرين ستتخطى هذه الجائحة إلى بر الأمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news