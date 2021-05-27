العراق: مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 150 خلال احتجاجات في بغداد

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، إحصائية جديدة للمصادمات التي رافقت التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها ساحة التحرير بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط بغداد وعدد من المحافظات العراقية. وقالت المفوضية (مؤسسة حكومية)، في بيان صحافي، إن فرق الرصد الميداني للتظاهرات التي جرت في ساحة التحرير في بغداد وعدد من المحافظات، أول من أمس، وثقت سقوط قتيلين و150 جريحاً بينهم 20 متظاهراً إصابة بعضهم خطرة و130 من القوات الأمنية، نتيجة للمصادمات واستخدام القوات العراقية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع. وأكدت أنها منذ بدء التظاهرات تطالب بمنع استخدام العنف المفرط وأخضعت قوات حفظ القانون والقوات الأمنية المساندة لها لأكثر من 500 ورشة تدريبية حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وحمايتهم. وطالبت المفوضية باتخاذ الإجراءات الأكثر جدية ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط وإحالتهم للقضاء وإطلاق سراح المعتقلين كافة على خلفية التظاهرات.

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