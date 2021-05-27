جنيف تستعد لاستضافة قمة بايدن وبوتين منتصف يونيو

المصدر: جنيف ■ د.ب.أ

دفع الإعلان أن مدينة جنيف السويسرية ستستضيف قمة رئاسية أميركية روسية الشهر المقبل، المدينة إلى الإسراع من وتيرة عملية التنظيم، فيما سعى المسؤولون، أمس، جاهدين بالفعل لضمان ألا تشوب أي شائبة إجراءات الأمن. وسيتم نشر نحو 1000 فرد من قوات الأمن، عندما يجتمع الرئيس الأميركي، جو بايدن مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في 16 يونيو المقبل. وسيكون الاجتماع جزءاً من أول رحلة لبايدن إلى أوروبا كرئيس أميركي. ومن المقرر أن يحضر بالفعل اجتماعات حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومجموعة السبع أثناء جولته الخارجية.

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