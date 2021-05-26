البحرين تغلق المدارس وتقر العمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70% لمدة أسبوعين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت السلطات في مملكة البحرين، رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة، وتحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أنه تقرر اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية بدءًا من الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021 إلى الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 وهي كالتالي:

- غلق كافة الأنشطة التجارية (غير الأساسية).

- منع الأنشطة الرياضية.

- غلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية.

- العمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70%.

- منع المناسبات الخاصة.

- استمرار العمل في القطاعات الأساسية وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واشتراطات سابقة.

وعلى إثر البيان الصادر عن اللجنة التنسيقية في اجتماعها اليوم الاربعاء أعرب ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن بالغ الحزن والأسى على ضحايا وباء كورونا المتجدد، معبراً عن مواساته لأهلهم وذويهم، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، كما دعا الباري جل وعلا أن يمن على المصابين بالصحة والعافية والشفاء العاجل، وأكد ملك البحرين على ضرورة التكاتف خلال هذه المحنة التي تعمُّ العالم مطمئناً المواطنين والمقيمين أنّ مملكة البحرين سوف تتخطى هذه الجائحة إلى بر الأمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news