الهند: عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» يتجاوز 27 مليوناً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم (الأربعاء)، تسجيل 208 آلاف و968 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس 27 مليون حالة.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 4 آلاف و157 حالة وفاة بالفيروس، لتتجاوز حصيلة الوفيات 311 ألف حالة.

وقد صرّح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، بأن أزمة فيروس «كورونا» تعد الأسوأ التي تواجه البشرية منذ عقود. وأضاف: «لم نشهد مثل هذه الجائحة منذ قرن».

وتابع: «كوكبنا لن يعود كما كان بعد أزمة فيروس (كورونا). لقد أصبح لدينا فهم أفضل للجائحة الآن. لدينا اللقاح، والهند فخورة بعلمائها».



وقال: «أحيّي العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضين، الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم لخدمة مَن يحتاجون إلى المساعدة. وأقدم التعازي للذين عانوا وفقدوا أحباءهم».

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