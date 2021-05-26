بالصور.. الأسد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية السورية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شارك الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، بالادلاء بصوته بالانتخابات الرئاسية السورية في مركز اقتراع في مدينة دوما الواقعة في غوطة دمشق الشرقية، برفقة قرينته أسماء.

وقلل الأسد من أهمية تصريحات الدول الغربية التي تنفي شرعية الانتخابات الرئاسية الجارية حاليا في بلاده.

وصرح الأسد للصحافيين عقب إدلائه بصوته بأن سورية لا تولي أي اهتمام لتصريحات الغرب عن الانتخابات الحالية، قائلا إن قيمة هذه الآراء "لا تساوي شيئا".

وشدد الأسد على أن إدلاءه بصوته من مدينة دوما يمثل دليلا على وحدة الشعب السوري في مواجهة الإرهاب.

ويشار إلى أن مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السورية فتحت أبوابها صباح اليوم، أمام الناخبين الذين تجمع المئات منهم أمام صناديق الاقتراع.

وتجرى الانتخابات الرئاسية لمدة يوم واحد ويمكن للجنة العليا للانتخابات تمديد العملية الانتخابية عدة ساعات.

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