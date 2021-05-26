السيسي وبايدن يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون المشترك

المصدر: القاهرة ■ وام

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الإطار، أكد بايدن على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر، ومن ثم تطلع الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه أكد السيسي قوة العلاقات المصرية الأميركية وما تتسم به من طابع استراتيجي، مؤكداً استمرار مصر في بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

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