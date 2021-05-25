تهديد مذيع فرنسي بالقتل بسبب هتافه "تحيا الجزائر"

المصدر: باريس - متابعات

أعلن المذيع الفرنسي برنارد مونتيال، أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب ترديده عبارة "تحيا الجزائر" لدى استضافته في أحد البرامج الشهيرة لقناة (C8) الفرنسية.

وبحسب تقرير لقناة "الحرة" الأميركية، فقد كشف مونتيال أن فرحته بعودة لاعب نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، إلى المنتخب الفرنسي بعد غياب دام سنوات، وهتافه "تحيا الجزائر"، كلفه انتقاداً واسعاً من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً: "تلقيت الدعم لكنني، تلقيت تهديدات بالقتل كذلك".

وتابع: "الكثير ظن أنني جزائري الأصل، لا يعرفون أن أصولي تعود إلى المغرب".

وأضاف : "أنا متأسف لما تلقيته من تعليقات، في زمن نحاول فيه العيش مع الجميع بسلام، لقد أعربت عن سعادتي بعودة بنزيمة للمنتخب الفرنسي، لقد رددت عبارة Vive L’Algerie ، لأني أحب الجزائر والجزائريين، وهذا لا ينقص من حبي لفرنسا لأنها بلدي أيضا".

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