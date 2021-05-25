مسؤول: إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة مطلع مايو

المصدر: الخرطوم - رويترز

ذكر مصدر سوداني رفيع المستوى لرويترز اليوم الثلاثاء أن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من مايو الجاري.

وقال المسؤول بوزارة الري السودانية لرويترز: "إثيوبيا اتخذت عمليا قرار الملء. وفعليا بدأت المرحلة الثانية لملء سد النهضة ببدء حجز المياه منذ الأسبوع الأول في مايو عبر العمل في تعلية جدار السد الأوسط مما يعنى حجز كميات من المياه ولكن نتوقع أن يكون معدل التخزين أعلى في شهري يوليو وأغسطس".

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