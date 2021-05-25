حظر تجول وقتلى وجرحى في اشتباكات بالسودان

المصدر: الخرطوم - د ب أ

لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 18 آخرون، في اشتباكات قبلية بمدينة بورتسودان شرقي السودان، ما اضطر السلطات المحلية هناك لفرض حظر التجول وسط أجواء مشحونة.

وقالت حكومة ولاية البحر الأحمر إن الاشتباكات أسفرت عن "مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين".

وأعلن والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي، وفقا لما نقله موقع "سودان تريبيون"، حظر التجول ومنع التجمهر بأحياء ديم النور والقادسية وأم القرى من الخامسة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي.

وحظر الوالي مقاومة السلطات النظامية أو رفض الانصياع لتوجيهاتها، إضافة لحظر نشر الشائعات والتحريض لتأجيج الصراع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت حكومة الولاية في بيان إلى أن الأحداث وقعت في سوق جادو والمربع الرابع لديم النور، وهي مناطق تقع في القطاع الشرقي لمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر.

وقالت الحكومة المحلية إن اللجنة الأمنية ستظل في "حالة انعقاد دائم للنظر في مجريات الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ الأمن".

وتعود أسباب الصدامات القبلية التي بدأت صباح أمس الاثنين، حسب شهود عيان، لمشاجرات في حفل غنائي أقيم مساء الأحد في حي الجمال بين حي ولع وديم النور.

وقال الشهود إن طرفي الصراع من قبيلة الارفوياب أحد بطون قبائل "الأمرار" و"الألمدا" إحدى قبائل البني عامر.

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