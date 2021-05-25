استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة

المصدر: الضفة - وفا

استشهد فجر اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني برصاص قوة خاصة إسرائيلية في حي أم الشرايط بمدينة البيرة في الضفة الغربية.

وأكد مدير مجمع فلسطين الطبي الدكتور أحمد البيتاوي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، وصول جثمان الشهيد أحمد جميل فهد من مخيم الأمعري إلى المجمع.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن القوة الخاصة أطلقت النار على الشاب فهد وتركته ينزف في الشارع، إلى أن استشهد.

وأعلنت مصادر إسرائيلية، أن قوات خاصة من وحدة اليمام قتلت الشاب فهد خلال محاولة اعتقال مواطنين في المنطقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news