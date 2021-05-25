وزير الخارجية الأميركي يؤكد التزام بلاده بدعم إسرائيل

المصدر: تل أبيب - د ب أ

جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء التأكيد على التزام بلاده بدعم إسرائيل.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن زيارته التي بدأها صباح اليوم لإسرائيل، تهدف إلى إبداء الدعم لها.

وأضاف أنه جرى خلال محادثاته مع نتنياهو الاستماع للاحتياجات الأمنية لإسرائيل بما في ذلك تعزيز القبة الحديدية.

وقال إن الولايات المتحدة ستواصل حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة، ولكنها ستعمل على منع حركة حماس من الاستفادة من أموال إعادة الإعمار.

من جانبه، شكر نتنياهو الولايات المتحدة على الدعم العسكري لبلاده، وثمّن جهودها من أجل التوصل لوقف إطلاق النار الأخير.

وشدد على ضرورة منع حركة حماس من إعادة بناء قدراتها، وكذلك على عدم قدرة إيران على امتلاك الأسلحة النووية.

ووعد بالعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ولكنه تعهد برد قوي إذا ما خرقت حماس وقف إطلاق النار.

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