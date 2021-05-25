إصابة 210 أشخاص إثر اصطدام قطارين في نفق بكوالالمبور

المصدر: كوالالمبور - د ب أ

أصيب أكثر من 210 أشخاص بجروح إثر اصطدام قطارين خفيفين في كوالالمبور عاصمة ماليزيا مساء الاثنين.

وذكرت قناة "نيوز آسيا" نقلاً عن عمال الإنقاذ قولهم إن 47 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة في الحادث، دون الإبلاغ عن وفيات.

وقال وزير النقل الماليزي وي كي سيونج إن أحد القطارين كان في وضع اختبار عندما وقع التصادم بعد الساعة 0830 من مساء الاثنين بقليل (1230 بتوقيت جرينتش) عندما كان القطاران يسيران تحت الأرض بين محطتين بوسط كوالالمبور.

وأصيب 213 شخصا من بين إجمالي 238 راكبا، وفقا لما ذكره مسؤولون.

وقال رئيس الوزراء محي الدين ياسين إنه أمر باجراء تحقيق في الحادث وطلب بتوفير علاج شامل للمصابين.

وتعرضت المستشفيات الماليزية لضغوط في الأسابيع القلائل الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تم الإبلاغ عن عدد قياسي من الوفيات وحالات الإصابة يومي الأحد والاثنين.

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